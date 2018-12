Perugia-Pescara: la cronaca live della partita al Renato Curi [DIRETTA]

Tutto pronto allo Stadio Renato Curi per la sfida tra Perugia e Pescara. I biancazzurri fanno visita al Grifone per tentare di riagguantare il primo posto in condominio con il Palermo e si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio interno contro l'Ascoli.

