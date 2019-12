Perugia - Pescara: la cronaca della partita dallo stadio Curi - DIRETTA

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Perugia - Pescara. Trasferta difficile ed ostica per i biancazzurri di Zauri che si troveranno davanti gli umbri allenati dal pescarese Oddo.

PRIMO TEMPO

Partita che inizia con un buon ritmo: i padroni di casa subito in attacco ottengono due calci d'angolo nel giro di 5 minuti, ma al 4' è il Pescara ad avere una buona occasione con Galano servito da Memushaj che calcia alto da pochi metri. Al 19' passa in vantaggio il Perugia: Iemmello servito al centro dell'area non sbaglia e batte Kastrati: 1-0 per i padroni di casa.

Al 27' calcio d'angolo per il Pescara: Borrelli di testa altissimo sopra la traversa. Al 31' ammonito Iemmello. Al 33' raddoppio del Perugia: a segno l'ex Capone, che batte con un destro a girare sotto l'incrocio dei pali il portiere pescarese: 2-0 per gli umbri. Al 36' nuovo corner per il Pescara che tenta una reazione. Al 37' destro rasoterra insidioso di Kastanos dal limite dell'area: palla di poco fuori. Al 39' ammonito Bettella per un fallo su Bonaiuto. Al 40' Dragomir calcia da fuori, palla fra le braccia di Kastrati.

PERUGIA Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita; Dragomir, Carraro, Nicolussi; Capone, Bonaiuto; Iemmello

Allenatore: Massimo Oddo

A disposizione Fulignati, Falasco, Di Chiara, Mazzocchi, Konate, Fernandes, Melchiorri, Balic, Falcinelli, Falzerano

PESCARA Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Kastanos, Memushaj; Machin, Galano; Borrelli

Allenatore: Luciano Zauri

A disposizione Farelli, Sorrentino, Zappa, Crecco, Del Grosso, Drudi, Bruno, Ingelsson, Melegoni, Cisco, Brunori, Maniero, Bocic