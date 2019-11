Vigilia di Perugia-Pescara, i biancazzurri si preparano per la sfida al Curi

Il Pescara si prepara per la sfida allo stadio “Renato Curi” contro il Perugia in vista della partita che si giocherà domani, 1° dicembre, in serale, con fischio d'inizio alle ore 21.

Stamane si è tenuta una seduta di allenamento a porte chiuse nel Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Seduta atletica per i biancazzurri anche ieri mattina.

