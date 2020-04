"Vinciamo noi", il messaggio di speranza di Daniele Sebastiani

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha scritto una lettera rivolta ai suoi collaboratori, ai tifosi e a tutti i pescaresi in cui invita alla speranza in questi difficili giorni di emergenza sanitaria legata al coronavirus.

"In questo momento - scrive Sebastiani - tutti quanti noi avremmo voluto essere insieme per farci gli auguri e magari gioire per una vittoria, tuttavia un nemico invisibile ci sta impedendo ciò. Stiamo vivendo un’esperienza surreale, ma, insieme, sono certo che riusciremo a risorgere come ha fatto Nostro Signore Gesù Cristo".

Sebastiani, poi, aggiunge quanto segue:

"Da parte di tutta la famiglia del Pescara Calcio non può mancare un pensiero particolare a tutti i nostri fratelli che non sono riusciti a sconfiggere il virus e che purtroppo non saranno più tra noi: che un caloroso abbraccio vada a tutti i loro famigliari. Nel corso di questa “guerra” tutti abbiamo avuto le nostre vittime. Era inevitabile, ma non per questo meno doloroso. Nel loro rispetto, vi invito nuovamente a non violare la quarantena. Il dolore per la loro perdita farà sempre parte di tutti noi, dobbiamo accettarlo, ma… facciamo sì che non siano morti invano".