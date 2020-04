Parolo: "A casa ho solo un pallone della Serie A, è quello del poker segnato al Pescara"

Lo ha dichiarato Marco Parolo ai microfoni di Lazio Style Channel. Il centrocampista biancoceleste si riferisce alla partita persa dal Delfino in casa 2-6 contro la Lazio il 5 febbraio 2017, quando appunto Parolo mise a segno ben quattro reti.

"C'è tanta voglia di ripartire nello spogliatoio - ha aggiunto Parolo parlando dello stop al campionato - ci stiamo allenando intensamente e non vogliamo lasciare nulla d'intentato. Si era creata una grande sinergia tra noi ed i nostri tifosi, grazie a loro eravamo sempre in vantaggio. C'era quell'atmosfera che ti faceva capire sin dall'inizio che non ci sarebbe stato scampo per gli avversari, nessuna tifoseria riesce a creare questo meglio della tifoseria laziale che, anche in trasferta, riesce ad essere molto presente".