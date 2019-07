L'Italvolley Under 21 di scena al PalaRoma contro la Russia

La Federazione Italiana Pallavolo è presente a Montesilvano con tutto il suo entourage per l'impegno della nazionale Under 21 contro la Russia. Una gara amichevole contro un avversario di cartello che si terrà domani, martedì 2 luglio, al PalaRoma, con inizio alle ore 19. La sfida è un valido test in vista del campionato mondiale di categoria in programma dal 16 al 27 luglio in Bahrein. L'ingresso è gratuito. Queste le parole del tecnico Monica Cresta:

Il mondiale inizierà con un girone duro per noi: incontremo la Polonia (campione uscente), il Canada e il Brasile. n attesa dell’arrivo di Daniele Lavia, al momento impegnato con la Nazionale Seniores, stiamo cercando di recuperare Gardini e Cantagalli dopo alcuni problemi fisici importanti

Dello staff azzurro fa parte anche Enrico Cecamore, montesilvanese doc.