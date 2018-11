Palermo-Pescara, i giocatori convocati e la probabile formazione

Conto alla rovescia per Palermo-Pescara, che si giocherà stasera (11 novembre) alle ore 21 nello stadio comunale di Palermo. Contro i rosanero, Bepi Pillon dovrà schierare una formazione in grado di difendere il primo posto del Delfino in classifica: un'impresa senza dubbio ardua, considerando che i biancazzurri non hanno mai vinto al Renzo Barbera.

Qui di seguito tutti i giocatori convocati per la partita odierna: