Palermo-Pescara, ecco le pagelle dei biancazzurri

FIORILLO: Tre reti incassate, difficilmente evitabili da parte sua. Da registrare un paio di interventi decisivi che hanno evitato un passivo ancor più pesante. Assolto. VOTO: 6

BALZANO: Probabilmente non era più abituato a giocare nel versante opposto. Anche a sinistra riesce comunque a ritagliarsi il suo spazio. Non era in linea sul gol dell'1-0. VOTO: 5,5

GRAVILLON: Il primo vero esame contro una grande è stato parzialmente superato. Il fronte d'attacco palermitano ha trovato sulla sua strada un osso duro, autoritario e combattivo. VOTO: 6

CAMPAGNARO: Inizio da brividi con quel lungo rilancio del portiere e il suo salvataggio a porta vuota. Finale incerto, dove non tampona permettendo le due fucilate micidiali. VOTO: 5,5

CIOFANI: Scelto da Pillon per garantire maggiore fisicità al reparto, in realtà si lascia superare più volte in maniera disarmante e non agevola il lavoro di Marras. VOTO: 5

CRECCO (dal 77'): Nell'ultima parte di gara, con il Pescara sbilanciato in avanti, il suo ingresso appare inopportuno. Poco efficace in fase di ripiegamento. VOTO: 5,5

MEMUSHAJ: Ha difficoltà palesi nel servire l'ultimo assist e talvolta pensa di ricorrere alla soluzione del tiro dalla lunga distanza. Non ha il piede caldo e le idee chiare. VOTO: 5,5

BRUGMAN: Rimane imbrigliato nella morsa rosanera e le sue giocate risultano poco efficaci. Un leader incapace di inventarsi qualcosa che possa scuotere e rompere gli equilibri. VOTO: 5

MACHIN: Intraprendente quanto basta. Serve a Mancuso un pallone d'oro e si propone frequentemente facendo valere il suo tasso tecnico. Di fronte però aveva avversari validissimi. VOTO: 6,5

MARRAS: Il suo impiego nel 4-3-3 deve essere determinante. Così non è stato. In ombra per gran parte della contesa, viene annientato costantemente. VOTO: 5

DEL SOLE (dal 65'): Unica vera alternativa a Marras, entra nella fase più delicata della sfida con la speranza di un suo colpo di grazia che, però, non arriva. VOTO: 6

MANCUSO: Va in affanno sin dalle prime battute. Stavolta è dura anche per il bomber. Struna e compagni hanno studiato bene come contenerlo. Si rifarà con l'Ascoli. VOTO: 5,5

ANTONUCCI: La sensazione è che questo ragazzo non sia ancora pronto al 100% per dare qualcosa in più a questa squadra. Problemi fisici, ma anche qualche blocco mentale. VOTO: 5,5

MONACHELLO (dal 59'): Nemmeno l'ariete riesce a sfondare. Segno evidente di una supremazia del Palermo, squadra forte in tutti i reparti, specialmente quello difensivo. VOTO: 5

PILLON: Perdere uno scontro diretto per 3-0 non è facilmente accettabile. In cuor suo sa perfettamente che i suoi ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma in tutta onestà bisogna dare merito ai vincitori. VOTO: 6