Palermo-Pescara, le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

Di seguito alcune informazioni per l’acquisto dei tagliandi per l'accesso inerente alla gara di campionato Palermo-Pescara in programma sabato 7 aprile, dalle ore 15, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Biglietto settore Ospiti, anello superiore, euro 14,00 + 1,00 ( diritto di agenzia).

( diritto di agenzia). NON è necessaria la titolarità Tessera del tifoso o fidelity Card

Circuito di vendita VIVATICKET

posti disponibili settore ospiti 1.308

termine vendita ore 19.00 di venerdì 6 aprile

– Altri settori in vendita per residenti Regione Abruzzo:

Tribuna Laterale 30,00 euro intero e 14,00 euro ridotti Under 14 (nati 2004)

Tribuna Centrale 50,00 euro intero e 25,00 euro ridotti Under 14 (nati 2004)

Centralissima 95,00 euro intero e 48,00 euro ridotto Under 14 (nati 2004)

Non sarà consentito l’introduzione di striscioni, e/o di altro materiale ad essi assimilabile, nonché di tamburi e megafoni se non preventivamente autorizzati.

– L’accesso all’area dell’anello superiore del Settore Ospiti è contraddistinta dall’ingresso 21.

– Il Tornello abilitato all’accesso nell’anello superiore del Settore Ospiti è il n. 23 .

– Considerato l’intensificazione dei controlli di sicurezza all’ingresso si invitano i tifosi, per quanto possibile, di non presentarsi con zaini e borse ingombranti.

– Per quanto attiene l’introduzione di tamburi e strumenti di diffusione sonora (megafoni) si raccomanda ai tifosi , che seguiranno la squadra in trasferta , di attenersi alle ultime direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive cosi come trascritte al punto 33 del Regolamento d’uso dello Stadio Comunale Renzo Barbera.