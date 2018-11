Palermo-Pescara: la cronaca live della partita al Barbera [DIRETTA]

Tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera per la sfida tra le prime della classe, cioè il Palermo (secondo in classifica) e il Pescara capolista. I biancazzurri fanno visita ai rosanero proprio per difendere il primo posto, visto che tra le due squadre c'è soltanto un punto di differenza, e si presentano a questo appuntamento dopo la vittoria interna contro il Lecce, che ha riscattato il pareggio di Cosenza e il passo falso in casa contro il Cittadella.

Palermo-Pescara: la cronaca

Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del maltempo. All'8’ gli ospiti rischiano grosso perché Puscas si libera di Fiorillo ed è solo grazie a Campagnaro se la palla non entra in porta: l'argentino, infatti, salva a due passi dalla linea.

Al 20’ si fa avanti Machin con un destro debole che non impensierisce Brignoli.

Al 36' il Palermo passa in vantaggio: Puskas scatta sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore e supera Fiorillo con il piatto destro. È 1-0 per i siciliani. Si va al riposo senza che questo punteggio cambi.

Nella ripresa non succede nulla di eclatante fino agli ultimi minuti: all'85' arriva il raddoppio per i ragazzi di Stellone con il neo entrato Murawski: il suo desto è imprendibile e si insacca nell'angolino. Passa un minuto e un altro giocatore appena subentrato, Moreo, castiga per la terza volta gli abruzzesi con una gran botta dall'altezza del dischetto. Risultato decisamente bugiardo.