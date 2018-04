Verso Palermo-Pescara: ripresa degli allenamenti per i biancazzurri, c'è Pillon

Primo approccio tecnico per il nuovo allenatore. L'ormai ex tecnico Massimo Epifani tornerà alla guida della primavera. Lavoro differenziato per Hugo Campagnaro, Antonio Mazzotta e Mattia Proietti. Prosegue il suo percorso di recupero Filippo Falco