Il Pescara clamorosamente beffato a Padova nei minuti di recupero

Il Pescara avrebbe potuto sognare a occhi aperti ma gli scellerati minuti finali consentono al Padova di recuperare due gol di svantaggio. I biancazzurri erano passati in vantaggio grazie ai gol di Brugman e Mancuso, uno per tempo, ma subiscono la clamorosa rimonta dei veneti con Cisco all'89' e con Capelli al 95'.

Cinque minuti finali di recupero con il fiato sospeso dopo l'eurogol di Cisco per i padroni di casa al 44' e la beffa arriva al quinto minuto di recupero, quando vittoria e primo posto in classifica sembravano in cassaforte.

A differenza di ieri sera oggi pomeriggio la pioggia lascia spazio al sole che dunque consente di disputare il posticipo della sesta giornata di Serie B.

La prima occasione è per i biancazzurri oggi in maglia arancione con Machin che lancia a rete Mancuso ma il sinistro dell'attaccante è centrale e Merelli riesce a ribattere.

Dopo una lunga fase di studio la partita si accende al 22': prima con Pulzetti che mette i brividi a Fiorillo con un pallonetto che sfiora l'incrocio dei pali e 2 minuti più tardi il Pescara trova il gol del vantaggio.

Mancuso subisce un fallo all'altezza della lunetta dell'area di rigore e Brugman si incarica di calciare. Dal piede destro dell'uruguagio parte una traiettoria imprendibile per l'esordiente Merelli.

Al 34' i ragazzi di Pillon si rifanno pericolosi con Antonucci che però di testa indirizza male.

I veneti si riaffacciano dalle parti di Fiorillo al 37' con Clemenza ma il sinistro vola alto sopra la traversa. Subito dopo ancora Clemenza spara addosso a Balzano che devia in angolo.

Il primo tempo si chiude con i biancazzurri avanti e momentaneamente in testa alla classifica.

Pronti via e il Pescara si rende subito pericoloso nel tentativo di chiudere la partita. E al quarto minuto per un fallo su Gravillon, l'arbitro Volpi assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Mancuso che trafigge Merelli per il 2 a 0 in favore dei biancazzurri.

Ma al 53' il Padova va vicinissimo dal riaprire la contesa con un contropiede di Cisco che si presenta solo davanti a Fiorillo che è bravo a deviare il pallone che finisce sul palo. Al 71' Machin imbuca per Mancuso che calcia di prima intenzione ma tra le braccia dell'estremo biancorosso.

Il Delfino subisce una rimonta incredibile nei minuti finali: prima un eurogol di Cisco all'89' e poi la rete del pareggio al 95' con Capelli. Al triplice fischio grande delusione per l'occasione mancata.