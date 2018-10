Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica

Partita importantissima, quella che il Pescara disputerà questa sera in casa del Padova: i biancazzurri, qualora dovessero espugnare lo stadio Euganeo, balzerebbero infatti al primo posto in classifica scavalcando il Verona, attualmente in vetta con 13 punti.

Il Delfino insegue a 11 lunghezze e si presenta a questo appuntamento forte delle due vittorie consecutive tra le mura amiche contro Foggia e Crotone.

Dirigerà la gara il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Grossi e Fiore, quarto uomo Piccinini.

Probabili formazioni

Il Padova dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, puntando su una retroguardia con Ravanelli, Capelli e Trevisan e un attacco con Bonazzoli e Capello spalleggiati da Clemenza.

Pillon, invece, dovrebbe rispondere con il 4-3-3 schierando Gravillon, Campagnaro, Del Grosso e Balzano in difesa e Marras, Mancuso e Antonucci in avanti.

PADOVA (3-4-1-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Pulzetti, Cappelletti, Contessa; Clemenza, Capello, Bonazzoli. A disp.: Perisan, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Serena, Broh, Mandorlini, Mazzocco, Minesso, Marcandella, Sarno, Guidone. All.: Bisoli.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. A disp.: Kastrati, Perrotta, Ciofani, Crecco, Palazzi, Kanouté, Melegoni, Cocco, Capone, Del Sole, Monachello. All.: Pillon.