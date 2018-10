Serie B, Padova-Pescara rinviata per pioggia: ecco quando verrà recuperata

Ufficialmente rinviata Padova-Pescara a causa della pioggia. Inizialmente era stato disposto uno slittamento del calcio d'inizio di 45 minuti per meglio valutare le condizioni del terreno di gioco.

Alle 21.45, dopo un sopralluogo dell'arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo con i capitani Pulzetti e Brugman, si è deciso di non disputare la gara, dato che il pallone non rimbalza in nessun punto del campo.

Il match verrà recuperato domani (martedì 2 ottobre) alle ore 17,30.