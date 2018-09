Verso Padova-Pescara, Luca Crecco spiazza tutti: "Siamo da Serie A"

In attesa della trasferta di lunedì sera, i biancazzurri proseguono la preparazione. Ieri, intanto, si è svolta una seduta di allenamento pomeridiana con lavoro differenziato per Hugo Campagnaro e terapie per Gennaro Scognamiglio