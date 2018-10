Padova Pescara: le interviste post gara

L'aspetto umorale al 91° porta ad una diversa disamina della gara da parte dei due allenatori. Quello del Pescara non ha digerito la rimonta e teme il contraccolpo psicologico in vista del big match di sabato contro il Benevento.

PILLON: "Sono incazzato nero. Non si può buttare alle ortiche una vittoria che avrebbe sancito la nostra netta superiorità. Abbiamo gestito male gli ultimi cinque minuti e ci è mancata quella cattiveria agonistica, necessaria per portare a casa il risultato pieno. Analizzando la gara nel suo insieme, non posso dire nulla ai miei ragazzi che hanno fornito una buona prestazione. Siamo stati sempre padroni della situazione e bravi a far girare palla in ampiezza finendo per sfiancare l'avversario. Poi, però, pensavamo di averla portata in porto nelle ultime battute e ci siamo rilassati. Il mancato colpaccio è dovuto più per demerito nostro che per virtù altrui. I cambi effettuati sono stati dettati dalla necessità di dare maggiore freschezza alla squadra. Adesso bisogna ripartire dalla certezza di essere competitivi. Per il momento l'assetto tattico resta questo, ma il campionato è lungo e potrò eventualmente apportare modifiche nello schieramento"