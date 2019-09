Operato Marco Tumminello, le ultime dall'infermeria biancazzurra

Come annunciato, Marco Tumminello si è sottoposto ad intervento chirurgico. Il giocatore è stato operato per una lesione al legamento crociato anteriore e al menisco esterno del ginocchio. Sarà indisponibile per 6 mesi. Intanto continua la preparazione dei biancazzurri in vista della sfida casalinga di sabato con la Virtus Entella.

Oggi al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, agli ordini di mister Zauri, hanno svolto lavoro differenziato e terapie:

Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale)

Alessandro Bruno (lesione adduttore destro)

Hugo Campagnaro (distorsione anca destra con ematoma infra-fasciale adduttori)

Luca Crecco (distorsione caviglia sinistra)

Solo terapie, invece, per:

Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sinistra)

Luca Palmiero (lesione distrattiva collaterale mediale)

Domani pomeriggio è prevista una seduta a porte chiuse sempre al Delfino Training Center.