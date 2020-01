Il Pescara riprende a lavorare con Legrottaglie in attesa del nuovo allenatore

Il Pescara ha ripreso gli allenamenti agli ordini di mister Nicola Legrottaglie dopo la sconfitta interna patita contro la Salernitana ieri che oggi ha portato alle dimissioni di Luciano Zauri.

I biancazzurri hanno lavorato nel centro sportivo Vestina di Montesilvano con Legrottaglie in attesa che la società scelga il successore di Zauri.

Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri mentre lavoro aerobico, esercitazioni di possesso palla e partitella finale per il resto del gruppo che si è allenato insieme alla Primavera.

A coadiuvare Legrottaglie sono stati l'allenatore in seconda Andrea Sassarini, il preparatore atletico Sebastiano Costantini, il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani, il match analyst Diego Labricciosa e Francesco Petrarca per il recupero infortuni. Fermo Massimiliano Busellato che è in attesa di esami strumentali per il trauma subito ieri nella gara contro la Salernitana. Domani seduta di allenamento al mattino sempre al Vestina.