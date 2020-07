Nicola Legrottaglie esonerato dal Pescara, fatale l'ultima sconfitta con la Cremonese

Nicola Legrottaglie non è più l'allenatore del Pescara.

Per l'allenatore 43enne di Gioia del Colle è stata fatale l'ultima sconfitta subita venerdì scorso a Cremona.

Il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, decide così per il secondo cambio della stagione dopo le dimissioni di Luciano Zauri dello scorso 20 gennaio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Legrottaglie paga un rendimento deficitario che ha portato solo 13 punti in altrettante partite giocate. Per la sostituzione di Legrottaglie Sebastiani è orientato su Andrea Sottil che però deve liberarsi dal Catania. Ma potrebbe anche essere richamato Zauri. La squadra in mattinata è stata sottoposta ai test previsti dal protocollo sanitario anti-Covid. Nel pomeriggio dovrebbe comunque essere Bruno Nobili a dirigere l'allenamento al DelfinoTrainingCenter.