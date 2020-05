Il Pescara abbraccia la famiglia Brocco per la morte di Renato, ex presidente del Pineto. Nello specifico, Renato Brocco fu alla guida della società calcistica teramana per otto stagioni, dal 1992 al 1996 e, successivamente, dal 2010 al 2014.

Questa la nota di cordoglio diramata oggi dal sodalizio adriatico:

