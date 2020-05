Lutto in casa del Delfino: è morto il papà di Luca D’Ulisse, allenatore dell'Under 15.

Ecco cosa si legge in una nota della società: "Il presidente Daniele Sebastiani e tutta la Pescara Calcio partecipano al lutto che ha colpito Luca D'Ulisse per la scomparsa del caro padre. A tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio in questo difficile momento".