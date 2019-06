È morto Giuseppe Labrozzi, allenatore della Primavera biancazzurra

Lo chiamavano "mister", ma anche "signore" per i suoi modi garbati ed eleganti. Giuseppe Labrozzi, allenatore di calcio, è stato il padre putativo di molti giovani calciatori ai quali ha insegnato il gioco più bello del mondo, ma anche il rispetto, l'educazione e la sportività. Con la formazione Primavera del Pescara, affiancato dal dirigente accompagnatore Luciano Castaldi, ha ottenuto le maggiori soddisfazioni agli inizi degli anni '80.

Vivarini, Patriarca, Bergodi, Camplone, Dalla Costa tanto per citarne alcuni, sono stati gli elementi più rappresentativi di quella squadra vincente. Labrozzi è stato anche alla giuda della gloriosa Pescara '74, società del vulcanico Antonio Troiano che si allenava sul terreno in terra battuta di via del Circuito. A dare la triste notizia è stata la Pescara Calcio con una nota ufficiale.