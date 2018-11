Pescara, 2 giovani biancazzurri convocati nella Nazionale under 20

Ci sono anche due giovani calciatori del Pescara tra i 22 convocati di mister Paolo Nicolato nella Nazionale under 20.

I due biancazzurri chiamati per le partite contro Germania e Olanda sono Mirko Antonucci e Filippo Menegoni.

Le due sfide, previste nell'ambito del torneo "8 Nazioni", sono in programma giovedì 15 novembre (ore 15-diretta su RaiSport + HD) con la Germania allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo per poi far visita all'Olanda martedì 20 novembre (ore 19) a Katwijk aan Zee.

Questo l'elenco dei convocati: