Calciomercato Pescara, Fornasier saluta i biancazzurri

Nuova operazione di calciomercato in uscita per il Delfino Pescara che saluta il difensore Michele Fornasier.

Il calciatore 26enne lascia la società biancazzurra per accasarsi al Trapani Calcio.

Il difensore di Vittorio Veneto lascia il Pescara dopo 4 stagioni con 81 presenze e 2 gol. "La Società", si legge sul sito del Pescara, "augura al calciatore le migliori fortune professionali".