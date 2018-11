Morto Michel della Curva Nord, il cordoglio della società biancazzurra

La tifoseria intera del Pescara è in lutto per la scomparsa, avvenuta ieri, d Michele Cusanno, da tutti conosciuto come Michel.

Una notizia che nella giornata di ieri ha fatto rapidamente il giro della città lasciando tristezza in tutti coloro che lo conoscevo.

Anche la Delfino Pescara ha voluto ricordare Michel con un messaggio pubblicato sul sito internet della società biancazzurra.

Questo il messaggio di cordoglio del Delfino Pescara: