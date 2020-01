L'ex tecnico del Pescara Massimo Oddo ai saluti con il Perugia

L'ex tecnico del Pescara, Massimo Oddo, sarebbe ai saluti con il Perugia, squadra da lui attualmente guidata in Serie B e che negli ultimi tempi sta faticando in termini di risultati. Lo riporta Perugia Today, secondo cui l'avventura del mister abruzzese in Umbria è ormai "ai titoli di coda".

Il presidente del Grifone, Massimiliano Santopadre, avrebbe infatti deciso di cambiare, e potrebbe annunciare ufficialmente l'avvicendamento in panchina l'8 gennaio, quando riprenderanno gli allenamenti.

Il nome candidato a sostituire Oddo è quello di Stefano Colantuono, con il quale c'è già stato un primo incontro che finora non ha dato esito positivo. Le parti, comunque, dovrebbero rivedersi a breve.