Il ritorno di Massimo Oddo: sostituirà Stroppa sulla panchina del Crotone

Avvicendamento tra ex tecnici del Pescara alla guida del Crotone: Giovanni Stroppa, dopo gli ultimi deludenti risultati, è stato sollevato dal proprio incarico per fare posto a Massimo Oddo. L'ex difensore del Milan torna così ad allenare dopo l'esperienza all'Udinese in Serie A, che si era conclusa con l'esonero.

Qui di seguito il comunicato diramato oggi pomeriggio dalla società calabrese: