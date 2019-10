Marco Verratti rinnova con il Paris Saint Germain, c'è l'ufficialità

Marco Verratti rinnova con il Paris Saint Germain: lo dice l'Equipe, noto quotidiano sportivo francese, sottolineando che il gioiellino di Manoppello si è accordato per prolungare il proprio contratto fino al 2024. La notizia è stata poi confermata dalla società transalpina.

Il calciatore 26enne, ex centrocampista biancazzurro, ha dunque deciso di non lasciare Parigi, dove è approdato nell’estate 2012 proprio dal Pescara, rinviando ancora una volta l'appuntamento con il suo debutto in serie A.