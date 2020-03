Verratti, campione dal cuore d'oro, contribuisce alla raccolta fondi "Gofundme"

L'obiettivo minimo prefissato è 15.000 euro, ma è bastato il contributo di Marco Verratti per avvicinarsi con un colpo solo al traguardo stabilito. L'ex calciatore biancazzurro, originario di Manoppello e legatissimo alla sua terra, ha contribuito alla raccolta fondi dell'associazione "Sporting Adriatica 2012" di Donato Giampietro con una donazione di 10.000 euro per sostenere medici e operatori sanitari in forza all'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La somma ricavata verrà utilizzata per l'acquisto di mascherine, ventilatori e altre attrezzature necessarie per la cura dei pazienti colpiti dal Coronavirus. Per partecipare alla campagna "Gofundme" basta entrare nell'apposita schermata del sito e seguire le istruzioni: Emergenza Covid19- Ospedale Pescara organized by Donato Giampietro.