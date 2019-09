I biancazzurri Tumminello e Bettella convocati in Nazionale Under 21

Doppia convocazione nella Nazionale italiana Under 21 per la Pescara calcio, con i giocatori biancazzurri Davide Bettella e Marco Tumminello che sono stati chiamati dal neo tecnico Paolo Nicolato per i prossimi impegni sportivi dell'Italia. Nello specifico, le partite che Bettella e Tumminello disputeranno sono:

Amichevole Italia-Moldavia a Catania venerdì 6 settembre

a Catania venerdì 6 settembre Qualificazione agli Europei Italia-Lussemburgo a Castel Di Sangro martedì 10 settembre