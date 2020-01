Machin saluta Pescara, ringrazia Sebastiani e onora i tifosi: "Orgoglioso di aver indossato questa maglia"

Jose Machin saluta Pescara, ringrazia il presidente del Delfino Daniele Sebastiani e ringrazia i tifosi. Il messaggio dell'ormai ex giocatore biancazzurro è apparso oggi, 31 gennaio, sul suo profilo Instagram.

Ecco cosa ha scritto Machin:

"Orgoglioso di aver indossato questa maglia. È arrivato il momento dei saluti. Voglio ringraziare la società Pescara Calcio perché è stata l’unica società a credere in me fino ad oggi. Voglio ringraziare il presidente Sebastiani e i direttori sportivi. Voglio ringraziare i miei compagni e gli auguro il meglio, oggi e sempre".

Poi Machin si rivolge direttamente ai supporters della squadra:

"Voglio ringraziare i tifosi del Pescara per l'affetto mostrato nei miei confronti dalla prima gara fino all’ultima. Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia e sono orgoglioso di averla indossata. Un grosso in bocca al lupo, per sempre un tifoso del Pescara".