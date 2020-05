L'ex tecnico biancazzurro Luciano Zauri verso il Piacenza?

L'ex allenatore biancazzurro Luciano Zauri verso il Piacenza? È una possibilità da non escludere, almeno stando a quanto riportato da SportPiacenza.

In un articolo a firmi di Giacomo Spotti, relativo all'arrivo di Simone Di Battista come nuovo ds biancorosso, si legge: "Senza dubbio il primo tassello sarà la scelta del tecnico: Di Battista su questo fronte viaggia con molta calma perché vuole scegliere il profilo giusto per il nuovo corso del Piacenza, che punterà su una rosa giovane con qualche giocatore di esperienza a guidare il gruppo. La lista è lunga, sicuramente piacciono Alberto Gilardino (Pro Vercelli) e Luciano Zauri (ex Pescara) ma questi sono - come detto - solamente due dei tanti profili che Di Battista sta vagliando".

Per il momento, dunque, niente di confermato, ma l'impressione è che l'ex mister del Delfino - dimessosi nei mesi scorsi e poi sostituito da Nicola Legrottaglie - non rimarrà disoccupato ancora a lungo.