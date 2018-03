All'arbitro Illuzzi di Molfetta la direzione di gara di Pescara-Parma

Sarà Lorenzo Illuzzi di Molfetta il direttore di gara del match Pescara-Parma coadiuvato dai guardalinee Stefano Bellutti di Trento e Francesco Fiore di Barletta, quarto ufficiale Fabio Natilla di Molfetta.

Il profilo

Nato il 21 giugno ’83 a Modugno, Illuzzi debutta nel campionato cadetto il 6 settembre 2015 in Novara – Latina 1-1. In 47 partite tra Serie B e Coppa Italia ha estratto 199 gialli (4,23 a partita), diciotto rossi (9 diretti) e decretato 7 calci di rigore. Illuzzi ha incontrato il Pescara una sola volta quest’anno in Pescara-Novara 1-0 del 17 dicembre scorso, ammonendo tre biancazzurri. Nessun precedente, invece, con il Parma.

Il precedente di Lorenzo Illuzzi