Brugman saluta i tifosi del Pescara con una lettera: "Sarò biancazzurro per sempre"

In occasione del suo passaggio al Parma, l'ormai ex giocatore biancazzurro Gaston Brugman ha voluto scrivere ai tifosi del Pescara una lettera d'addio che è stata pubblicata ieri sui suoi canali social. La riportiamo qui di seguito:

"Sette anni dopo, è arrivato il momento di salutare, ma soprattutto di ringraziare, quella che è stata molto più della mia semplice squadra. È stata la mia casa e la mia famiglia.

Sono arrivato che ero un ragazzo, me ne vado che sono un uomo. Onorato di aver vestito la maglia biancazzurra per 169 volte, orgoglioso di aver portato al braccio la fascia di capitano ed aver guidato questo fantastico gruppo in tante battaglie, felice di ricordare tutte le gioie vissute insieme.

Il mio “grazie” abbraccia uno a uno tutti i tifosi del Delfino. Non ci avete mai fatto mancare il vostro supporto, sia nei momenti più esaltanti che in quelli meno belli.

Abbraccia tutti quelli che in questi anni hanno avuto a che fare con il Pescara Calcio, dal Presidente, ai dirigenti e ai singoli componenti dello staff che lavorano dietro le quinte, passando per tutti i compagni di spogliatoio, con i quali ho avuto la fortuna di condividere questa stupenda ed indimenticabile avventura.

Grazie Pescara, grazie Delfino, sarò biancazzurro per sempre".