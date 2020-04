L'allenatore del Pescara Legrottaglie sulla ripresa del campionato: "Servono tempi giusti e motivazioni diverse da quelle economiche"

L'allenatore del Pescara Legrottaglie torna a parlare della questione della ripartenza dei campionati di calcio alla luce dello stop derivante dall'emergenza Coronavirus. Il tecnico, che era stato fra i primi a chiedere di fermare la stagione agonistica in corso, sottolinea come debbano esserci motivazioni che vanno oltre l'aspetto economico, e questa potrebbe essere l'occasione proprio per dare con il calcio un messaggio di speranza:

Ma ciò andrebbe fatto con i giusti tempi, solo così avremmo occasioni di dimostrare che il calcio non è solamente una questione economica, e di far innamorare di nuovo gli appassionati che pian piano si stanno allontanando da questo mondo. I tempi di cui si parla ora mi sembrano forzati anche perché i giocatori potranno essere preparati fisicamente in 15-20 giorni, ma il vero dubbio è quando saranno pronti mentalmente a riscendere in campo? Questo dobbiamo valutare

L'allenatore inoltre si è detto molto colpito dall'immagina del Papa solo nell'immensa piazza San Pietro, un messaggio da lui considerato straordinario.