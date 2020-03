Nicola Legrottaglie cita Jovanotti: “Io lo so che non sono solo anche quando sono solo”. Inizia proprio con le parole di una celebre canzone di Lorenzo Cherubini il post pubblicato ieri su Facebook dall'allenatore del Pescara:

"In questi giorni di forzato isolamento globale - scrive - mi tornano in mente le parole di Jovanotti e, riflettendoci, scopro di essere effettivamente in compagnia più che gradevole. In compagnia di chi lo sta vivendo ora, con cui si sviluppa e rafforza un senso di unità da cui la normale routine ci aveva allontanato, e di chi lo ha vissuto in passato. L’isolamento più antico della storia, infatti, risale probabilmente ai tempi di Mosè, confinato nel deserto per qualche annetto, col suo popolo, affinché fossero protetti. L’isolamento era protezione. Qualche migliaio di anni dopo si isolò anche Gesù, sul monte, con Pietro, Giacomo e Giovanni, a cui diede rivelazione. L’isolamento, dunque, portò rivelazione".