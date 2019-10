Juve Stabia-Pescara, le formazioni ufficiali della partita di Serie B

Tutto pronto a Castellamare di Stabia per la partita Juve Stabia-Pescara che si giocherà alle ore 21 per il turno infrasettimanale di Serie B.

I due allenatori, Fabio Caserta e Luciano Zauri hanno scelto i 22 calciatori che scenderanno in campo al fischio d'inizio dell'arbitro Manuel Volpi.

Queste le formazioni ufficiali della sfida di stasera:

JUVE STABIA: Russo; Fazio, Tonucci, Troest, Ricci; Calò, Carlini, Calvano; Canotto, Forte, Melara.

Allenatore: Fabio Caserta.

PESCARA: Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Machin; Borrelli.

Allenatore: Luciano Zauri.