Juve Stabia - Pescara 2-1: biancazzurri sconfitti nella trasferta di Castellammare

Torna a mani vuote il Pescara dalla trasferta di Castellammare di Stabia. Non arriva dunque una nuova vittoria e soprattutto una conferma di quanto visto contro il Benevento pochi giorni fa. Finisce 2-1 per i padroni di casa dopo una partita ricca di emozioni,e di agonismo con due espulsi e diversi ammoniti. I biancazzurri vanno in vantaggio all'inizio della partita, ma i pochi minuti dopo la Juve Stabia ottiene il pareggio. Nel secondo tempo, i campani trovano il gol del vantaggio ed a quel punto riesco a mantenere il risultato a loro favore.

PRIMO TEMPO

Al 3' tiro da fuori area di Galano, palla che esce non di molto alla sinistra del portiere della Juve Stabia. Al 6' palla insidiosa bassa di Calò, la difesa biancazzurra respinge in modo approssimato e palla in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo fallo di mano di Masciangelo: calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto grande parata di Kastrati sul penalty battuto da Forte. Al 12' vantaggio per il Pescara: sugli sviluppi di un cross Busellato serve Galano davanti alla porta che insacca e porta il Delfino sull'1-0.

Al 15' ammonito Tonucci per la Juve Stabia. Al 16' pareggio dei padroni di casa: grande giocata di Francesco Forte che supera la difesa e Kastrati e conclude a rete: 1-1. Al 20' nuovo brivido per i biancazzurri: tiro di Canotto e parata del portiere del Pescara. Al 26' Masciangelo calcia dalla sinistra ma il tiro è debole e finisce fra le mani di Russo. Al 32' bella conclusione di Galano respinta da Russo in calcio d'angolo. Un minuto dopo ammonito Palmiero per un fallo su Canotto. Al 34' su una pericolosa ripartenza della Juve Stabia, Machin stende Calò e viene ammonito. Proprio Calò batte la punizione e mette in difficoltà Kastrati che vede la palla all'ultimo momento e devia in calcio d'angolo. Le due squadre si studiano ma non arrivano conclusioni pericolose: finisce il primo tempo 1-1.