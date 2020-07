Calcio, gli ispettori della procura federale nel centro allenamento del Pescara per il protocollo Covid

Visita degli ispettori della procura federale della Figc nel centro allenamento del Pescara.

Lo scopo del controllo è stato quello di acquisire la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra per il Covid-19 (Coronavirus).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riferisce l'AdnKronos, ieri, martedì 14 luglio, gli ispettori si sono recati nei centri di allenamento di Genoa (Serie A), Cosenza e Pescara (Serie B) e Carrarese (Serie C) per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla Figc e validati dalle autorità governative. Le ispezioni continueranno sino al termine della stagione.