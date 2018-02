"Intitolare una via a Bruno Pace": la proposta di William Carosella

Una via che porti il nome di Bruno Pace. Il pensiero postumo, da molti condiviso, è di William Carosella, opinionista televisivo da sempre legato al mitico personaggio recentemente scomparso. L'amico del cuore del compianto uomo di sport intende conservarne il ricordo in modo perenne come segno tangibile di affetto da parte di un'intera comunità.

"Ritengo sia doveroso e rispettoso - ha dichiarato Carosella - lasciare una traccia alla memoria di un grande pescarese amato e benvoluto da tutti. La mia proposta è di intitolargli una via, oppure dare il suo nome al centro sportivo Poggio degli Ulivi, che fu un tempo proprio della famiglia Pace".