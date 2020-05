Iniziata la fase 2 per il Pescara calcio, ma con prudenza [FOTO]

Iniziata la fase 2 per il Pescara calcio, ma con prudenza. La società ha messo a disposizione dei suoi tesserati gli spazi verdi del Delfino Training Center di Città Sant'Angelo.

Ieri si è svolta una seduta di allenamento facoltativa sotto la guida dei preparatori atletici Francesco Petrarca e Riccardo Cantarini, con i giocatori divisi in gruppi di 4 elementi e con un tempo di lavoro di circa un'ora per gruppo. È stata mantenuta la distanza di sicurezza e ognuno ha utilizzato materiale proprio in attesa di nuove disposizioni ministeriali.

Queste le attività:

