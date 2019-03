Tegola per il Pescara, si ferma Del Sole per un problema alla caviglia

Tegola per il Pescara Calcio durante la doppia seduta di allenamento che si è tenuta ieri al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo. Ferdinando Del Sole si è fermato per una distrazione alla capsula della caviglia: per lui si prevede uno stop di 3-4 giorni.

Lavoro differenziato e terapie per Brugman, Kanoutè, Campagnaro e Monachello. Quest'ultimo ha accusato un dolore alla caviglia e oggi si sottoporrà a esami diagnostici strumentali. Fuori, infine, Giuseppe Scalera, che prosegue il suo percorso riabilitativo.

5 giocatori sono ancora indisponibili perché impegnati con le rispettive nazionali: si tratta di Memushaj, Melegoni, Capone, Antonucci e Bettella.

Oggi è in programma un'altra doppia seduta di allenamento.