Pescara-Spezia, tutte le informazioni sull'acquisto dei biglietti

Archiviata la delusione per la sconfitta rimediata a Vercelli, è già tempo di pensare alla 37a partita del campionato di Serie B tra Pescara e Spezia in programma domenica 22 aprile, alle ore 17.30, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. Di seguito alcune indicazioni per l’acquisto dei biglietti inerenti alla gara.

CURVA NORD – Intero 12 euro ridotto 9 euro

CURVA SUD – Intero 12 euro ridotto 9 euro

– Intero 12 euro ridotto 9 euro TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – Intero 17 euro ridotto 12 euro

– Intero 17 euro ridotto 12 euro TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – Intero 25 euro ridotto 18 euro

– Intero 25 euro ridotto 18 euro TRIBUNA MAJELLA LATERALE – Intero 32 euro ridotto 22 euro

– Intero 32 euro ridotto 22 euro TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – Intero 45 euro ridotto 32 euro

– Intero 45 euro ridotto 32 euro POLTRONISSIME e VIP – Intero 80 euro ridotto 55 euro

RIDUZIONI

Donne

Over 60

Under 18

Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (ANMIC, ANMIG, ANMIL, ENS, UNMS)

SETTORE OSPITI – 15 euro tariffa unica

– Limitazione TDT per settore ospiti: No