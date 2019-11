Ibrahimovic al Pescara ? Il popolo del web sogna

"Welcome Ibrahimovic !! Our t-shirt looks great on you". La Pescara Calcio pubblica questo messaggio di benvenuto in inglese sulla sua pagina ufficiale Twitter e in un battibaleno si è scatenata la fantasia dei tifosi biancazzurri. Il post, con tanto di fotomontaggio, è una burla ben riuscita nata come simpatica risposta ad un tweet di una sportiva che, dopo le tante voci di un nuovo trasferimento in Italia, dichiara di non essere sorpresa da un eventuale accostamento del fuoriclasse svedese al Delfino.

Un sogno che mai potrà concretizzarsi, ma che dimostra lo spirito goliardico dell'area comunicazioni della società, sempre pronta a replicare con garbo ed ironia alle frecciatine sui social. Ibra che indossa la maglia del Pescara è pura utopia. Le ultime notizie riferiscono invece di un suo imminente passaggio al Bologna. Operazione da 8 milioni di euro con tesseramento immediato e durata contrattuale di un anno e mezzo.