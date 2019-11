Ibra al Pescara? Divertente botta e risposta su twitter fra il Delfino e l'Empoli

Non è passata inosservata la foto postata ieri dalla Pescara Calcio sul profilo ufficiale twitter, dove si annunciava in tono goliardico l'acquisto di Ibrahimovic, con tanto di immagine con la maglia biancazzurra. Se, infatti, centinaia di persone hanno commentato il tweet e lo hanno condiviso facendolo diventare un tormentone anche su Facebook, anche l'Empoli, squadra che affronterà proprio il Pescara alle 18 di oggi 9 novembre, si è voluta unire al coro.

La società toscana infatti ha commentato:

"Grande acquisto Pescara Calcio. Facciamo però che può giocare solo da dopo la sosta??"

Pronta e divertente la replica del Pescara:

Grazie #Empoli. Vi diamo due notizie: quella buona è che domani, con vostro grande sollievo, #Ibrahimovic non ci sarà. È alle prese, infatti, con un bella indigestione di #Arrosticini. La cattiva è che faremo di tutto per non far sentire la sua assenza

La società biancazzurra è molto attiva sui social, e nelle ultime settimane è stata protagonista di diversi post sia su Twitter che hanno avuto, in alcuni casi, anche una risonanza nazionale come nel caso dell'annuncio di voler estromettere un tifoso biancazzurro per motivi legati al razzismo, o per il post riguardante la questione della scorta alla senatrice a vita Segre.