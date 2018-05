Pillon ancora a Pescara? "Ci terrei molto a continuare questa avventura"

Rompete le righe per il Pescara dopo la matematica salvezza in serie B. Ieri pomeriggio i biancazzurri hanno disputato una gara amichevole a Scafa con la locale formazione appena promossa nel campionato regionale di Promozione. 5-1 il risultato finale per la squadra del tecnico Pillon, festeggiatissimo al termine dai tifosi.

In serata, nella centralissima via Carducci, tutta la prima squadra ha partecipato all'inaugurazione del nuovo Store ufficiale. Centinaia i tifosi biancazzurri presenti al taglio del nastro. Il tecnico Giuseppe Pillon, in attesa del rinnovo del contratto, si mostrato ottimista:

"Se il presidente rimane qui penso che andremo avanti insieme. Io spero che resti in modo da poter continuare questa avventura perché ci terrei molto. Credo che non ci saranno problemi tra due persone che si stimano trovare un accordo. Entro dieci giorni comunque saprete tutto".

Ora lunga attesa per i tifosi fino a metà luglio, quando inizierà la preparazione alla nuova stagione a Palena.