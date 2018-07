Giovanili Pescara Calcio: Rega e Massa sono due giocatori biancazzurri

Due nuovi profili per le giovanili Pescara Calcio. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Gianluca Rega, centrocampista offensivo classe 2004 proveniente dal Matera calcio e Fabrizio Massa, attaccante classe 2004 proveniente dall’AS Posillipo calcio. I due ragazzi iniziano il loro percorso in biancazzurro con l’Under 15.

Si è intanto chiusa la stagione sportiva della Scuola Calcio Pescara con cena conviviale presso il giardino interno della Terrazza Verde a Pescara Colli.

625 ragazzi iscritti con 45 delfinette, uno staff tecnico di 65 istruttori e 8 centri di allenamento a disposizione di cui: Delfino Pescara Training Center, Cittadella dello Sport, Antistadio, Donati / Rancitelli, D’Agostino / Zanni, Calcetto Marina, Oasi Ravasco e Sport Village. Da registrare anche le diverse iniziative extra programma come la One To One o camp estivi, le scuole Accademia del Portiere e Femminile, oltre ai numerosi tornei disputati anche in chiave internazionale. Numeri importantissimi di un movimento energico in continua espansione e che riscuote notevole successo tra giovani e scuole calcio affiliate.

Se uniamo il settore giovanile, parliamo di oltre 1000 persone che lavorano intorno al Delfino