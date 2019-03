Tre giocatori del Pescara convocati dal ct della Nazionale azzurra Under 20

Tre giocatori del Pescara sono stati convocati dal ct della Nazionale azzurra Under 20, Paolo Nicolato, per disputare gli ultimi due match del Torneo 8 Nazioni con Repubblica Ceca e Svizzera, in programma giovedì 21 marzo (ore 16) allo stadio 'Carlo Speroni' di Busto Arsizio e lunedì 25 marzo (ore 19) al 'Kleinfeld Stadium' di Kriens.

Si tratta di:

Filippo Melegoni

Christian Capone

Mirko Antonucci

Dopo questi due impegni la Nazionale U20 giocherà un'amichevole a Rijeka il 24 aprile contro la Croazia prima di prendere parte al Mondiale di categoria, che si terrà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno.