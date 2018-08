"Vicini al dolore di Genova", la solidarietà degli ultras della Curva Nord

"Vicini al dolore di Genova": questo lo striscione apparso all'ingresso della Curva Nord dello stadio Adriatico di Pescara.

Un bel gesto di solidarietà da parte degli ultras biancazzurri che, in questa maniera, hanno voluto manifestare vicinanza agli abitanti del capoluogo ligure dopo la tragedia dello scorso 14 agosto.

Sempre in tema di calcio va sottolineato che le gare di campionato Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, entrambe in programma domenica 19 agosto alle 20.30, sono state rinviate per lutto.