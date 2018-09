Pescara calcio Stadio / Viale V. Pepe, 41

"Genova non mollare", l'omaggio dei tifosi del Pescara durante la gara con il Livorno

Esposto uno striscione in curva nord. Ricordato anche Piermario Morosini, giocatore granata scomparso nel 2012 per un malore in campo: alla mezz'ora del primo tempo dalle due curve è partito il coro "Morosini sempre presente"